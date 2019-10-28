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مسؤولة أممية تزور شمال دارفور

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أكتوبر-2019

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مسؤولة أممية تزور شمال دارفور

بدأت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اليوم الإثنين، ترافقها وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية الإتحادية لينا الشيخ، زيارة لولاية شمال دارفور بغرض الوقوف على متطلبات المرحلة القادمة وأولوياتها.

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وقال اللواء ركن مالك الطيب والي الولاية المكلف في تصريح بحسب(smc) إن الهدف من الزيارة الوقوف على الأولويات في مجالات الصحة والتعليم والمياه، مبيناً أن هناك متطلبات سترفع لوزارة العمل في مجال التنمية الإجتماعية والرعاية لتنمية الولاية .

وأوضح الطيب أن الولاية تحتاج لوقفة من المجتمع الدولي للمرحلة القادمة لتحقيق السلام المستدام ، مؤكداً إستقرار الأوضاع بقرى العودة الطوعية ومناطق التعدين وعدم وجود إشكالات فيها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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