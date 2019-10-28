حمدوك يهنيء الشعب السوداني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بالتهنئة للأمة الإسلامية عامة والشعب السوداني خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب عن أمله أن تعود هذه المناسبة الكريمة وبلادنا تنعم بالخير والسلام والعدالة والاستقرار.‎

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