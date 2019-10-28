رئيس الوزارء يلغى قراره بوقف الاقالات والتعينات على المستوى الاتحادي

أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم "الاثنين" قراراً بالغاء توجيهات سابقة بوقف التعيين والترقيات والانتداب والاعارة والنقل في كافةالوحدات الحكومية على المستوى القومي والولائي.

ويلزم القرار الوزراء على المستوى الاتحادي ووضعه قيد التنفيذ وافادته بما يتم في ذلك الشأن.

ويمنح القرار الوزراء باقالة وتعيين الاشخاص المناسبين لشغل الوظائف في الادارات العليا والدنيا في الوزارت على المستوى القومي.