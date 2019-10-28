أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم "الاثنين" قراراً بالغاء توجيهات سابقة بوقف التعيين والترقيات والانتداب والاعارة والنقل في كافةالوحدات الحكومية على المستوى القومي والولائي.
ويلزم القرار الوزراء على المستوى الاتحادي ووضعه قيد التنفيذ وافادته بما يتم في ذلك الشأن.
ويمنح القرار الوزراء باقالة وتعيين الاشخاص المناسبين لشغل الوظائف في الادارات العليا والدنيا في الوزارت على المستوى القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزارء يلغى قراره بوقف الاقالات والتعينات على المستوى الاتحادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.