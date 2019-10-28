عاجل.. تغييرات واسعة في قيادة الجيش السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، عدداً من القرارات تمبموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة وإعتماد العمل بنظام هيئة الأركان وتشكيلها علي النحو التالي:- الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان. الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد مفتشاً عاماً للقوات المسلحة . الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد . الفريق الركن منور عثمان نقد منور نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة. Advertisements الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب. الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات. كما تم ترفيع اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة الفريق وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترفيع اللواء ملاح توجيهي ركن عصام الدينسعيد كوكو عبد الرحمن لرتبة الفريق وتعيينه قائداً للقوات الجوية ، وتعيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة قائداً للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائداً لقوات الدفاع الجوي. واحال القرار الفريق طيار ركن محمد على محمد محمود ، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق ، والفريق مهندس دكتور ركن عبدالرحمن يوسف على الفكي ، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان محمد عثمان للتقاعد بالمعاش . وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة.

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