اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس الوزارء يلغى قراره بوقف الاقالات والتعينات على المستوى الاتحادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم "الاثنين" قراراً بالغاء توجيهات سابقة بوقف التعيين والترقيات والانتداب والاعارة والنقل في كافة الوحدات الحكومية على المستوى القومي والولائي.

ويلزم القرار الوزراء على المستوى الاتحادي ووضعه قيد التنفيذ وافادته بما يتم في ذلك الشأن.

ويمنح القرار الوزراء باقالة وتعيين الاشخاص المناسبين لشغل الوظائف في الادارات العليا والدنيا في الوزارت على المستوى القومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزارء يلغى قراره بوقف الاقالات والتعينات على المستوى الاتحادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا