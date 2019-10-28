إفشال محاولة تهريب مواد عبرالحدود بغرب دارفور

وقفت لجنة أمن ولاية غرب دارفور برئاسة اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود والي غرب دارفور المكلف؛ على المواد التي تمكنت قوات شرطة مكافحة التهريب من القبض عليها وإفشال محاولة تهريبها إلى داخل البلاد عبر الحدود المفتوحة مع دول الجوار .

وأبان والي غرب دارفور المكلف بحسب سونا – أن الحدود المفتوحة شجعت عصابات التهريب لإدخال الكثير من المواد المخالفة للمواصفات والتي تضر بالاقتصاد المحلي والقومي، إضافة إلى صحة الإنسان ولكنها فشلت بفضل يقظة القوات النظامية ومن بينها شرطة مكافحة التهريب التي تعمل في ظروف استثنائية؛ إلا أنها تقوم بأعمال كبيرة لحماية الحدود من غزو عصابات التهريب بالمواد المدمرة للاقتصاد والمسرطنة التي تضر بصحة المواطن، مشيداً بتلك الأدوار التي تقوم بها، مناشداً السلطات الاتحادية لتقديم المعينات ومقومات العمل لشرطة مكافحة التهريب بالولاية مع ضرورة زيادة أفرادها للقيام بدورها في ظل الحدود المفتوحة مع دول الجوار لمسافة تقدر بـ750كم.

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من جانبه؛ أبان اللواء شرطة حقوقي عمر الطيب محمد مدير شرطة الولاية؛ مقرر لجنة الأمن؛ أن القوات النظامية جميعها تعمل في وحدة متناغمة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن قوات شرطة مكافحة التهريب ستعمل على إغلاق كافة المنافذ لعصابات التهريب ومنعها من إدخال المواد المضرة للبلاد.

وكان العقيد شرطة ناجي حسين الطاهر مدير شرطة مكافحة التهريب بالولاية قد أبان أن المواد التي تم ضبطها تشمل 2862 جوالا من الهواتف الذكية والعادية تقدر قيمتها بسبعة ملايين جنيه سوداني، الى جانب الحبوب المخدرة والمنشطات والخمور المستوردة ومستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، مؤكداً أن تلك المواد سيتم إبادتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية تجاهها، وأعلن عن استعداد قواته للعمل من أجل راحة المواطن أداءً لواجباتها والمسؤوليات التي تكلف بها من قبل لجنة أمن الولاية، كما أشاد بوقفة ومساندة مدير الهيئة العامة لمكافحة التهريب مع قوات شرطة مكافحة التهريب في الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)