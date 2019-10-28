التاريخ: 28-أكتوبر-2019
3 مشاهدة
التقى الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بمكتبه بالوزارة اليوم الاثنين وكيل مطرانية كنيسة مارى جرجس بأمدرمان انطونيوس فاكيوس وتناول اللقاء التعايش الدينى بين المسلمين والمسيحيين فى السودان .
وأكد الوزير اشتراكهم فى الإنسانية والديانات السماوية وهذه المشتركات تجمع أكثر من ما تفرق وأن الهدف الأساسى لكل إنسان الأمان و السلام و المحبة .
وأكد مفرح بحسب سونا – أن السودان يمتاز بتنوع دينى فريد وتعايش وتسامح دينى بين جميع هذه المكونات مشيراً إلى قدرتهم على عمل مشروع واحد يجمعنا مع بعضنا البعض فى وئام ومحبة وسلام من أجل بناء وطن جديد على هذه الأسس .
وأكد وكيل مطرانية كنيسة مارى جرجس أن التعايش فى السودان تاريخى أرست دعائمه المواطنة بين المسلمين والمسيحيين وهو إرث عايشته الأجيال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشئون الدينية يلتقي وكيل مطرانية ماري جرجس بأمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.