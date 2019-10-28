وزير الشئون الدينية يلتقي وكيل مطرانية ماري جرجس بأمدرمان

التقى الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بمكتبه بالوزارة اليوم الاثنين وكيل مطرانية كنيسة مارى جرجس بأمدرمان انطونيوس فاكيوس وتناول اللقاء التعايش الدينى بين المسلمين والمسيحيين فى السودان .

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وأكد الوزير اشتراكهم فى الإنسانية والديانات السماوية وهذه المشتركات تجمع أكثر من ما تفرق وأن الهدف الأساسى لكل إنسان الأمان و السلام و المحبة .

وأكد مفرح بحسب سونا – أن السودان يمتاز بتنوع دينى فريد وتعايش وتسامح دينى بين جميع هذه المكونات مشيراً إلى قدرتهم على عمل مشروع واحد يجمعنا مع بعضنا البعض فى وئام ومحبة وسلام من أجل بناء وطن جديد على هذه الأسس .

وأكد وكيل مطرانية كنيسة مارى جرجس أن التعايش فى السودان تاريخى أرست دعائمه المواطنة بين المسلمين والمسيحيين وهو إرث عايشته الأجيال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)