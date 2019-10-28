السودان يشارك فى إجتماع المجموعة الأساسية بالقاهرة

شاركت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله في فعاليات اجتماع المجموعة الأساسية بالقاهرة يومي الأحد والاثنين ٢٧ و ٢٨ أكتوبر الجارى تحت مظلة مؤتمر ميونيخ للأمن، وكانت المتحدث الرئيس في حلقة النقاش المخصصة للفترة الانتقالية في السودان، حيث طرحت الوزيرة رؤية وأولويات الحكومة الإنتقالية والمتمثلة في إستكمال وإستدامة السلام عبر الحوار مع حركات الكفاح المسلح ومخاطبة التحديات الاقتصادية والتي يتصل بها بشكل وثيق مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون والتطبيع مع مؤسسات التمويل الدولية .

وأشارت الوزيرة بحسب سونا – إلى أولوية إقامة العدل ورد الحقوق وإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها والتحول فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في السودان وبعثة اليوناميد من الإنعاش إلى التنمية ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والمفقودين، مؤكدة على أن الثورة الشعبية السلمية الظافرة التى تقدمها الشباب والنساء تمثل تحولاً كبيراً فى السودان وحدثا ملهماً للإقليم والمنطقة والعالم أجمع.

من جانبهم أكد المشاركون في حلقة النقاش من وزراء وبرلمانيين ومسؤولين وباحثين أهمية دعم ومساندة السودان في الفترة الإنتقالية وهو يبدأ عصراً جديداً أساسه الحرية والسلام والعدالة والتنمية وإقامة دولة القانون والمؤسسات من خلال رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتقديم الدعم التنموى اللازم لتجاوز التحديات الإقتصادية الراهنة.

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وشاركت الوزيرة في اللقاء مع الرئيس المصري ضمن الوزراء والمسؤولين المشاركين في الإجتماع وأكد الرئيس السيسى على أهمية التعاون الإقليمى لتحقيق تطلعات ورغبات شعوب المنطقة، وشاركت الوزيرة كذلك في حلقة النقاش الخاصة بالتعاون الأمنى الإقليمى وحلقة النقاش الخاصة بالتطورات في الشقيقة ليبيا وفى حلقة النقاش المتصلة بالأوضاع فى منطقة القرن الافريقي، وأشارت الى التداخل بين إقليم القرن الأفريقى والأقاليم الأخرى والتحديات المتداخلة المتصلة بالهجرة والإتجار بالبشر والمخدرات والتهريب منوهة الى الدور المحورى للسودان كدولة عبور ومنشأ تتأثر بهذه التحديات.

وشارك بجانب الوزيرة فى فعاليات إجتماع المجموعة الأساسية بالقاهرة الفريق أول أبوبكر دمبلاب مدير جهاز المخابرات العامة والذى تناول فى حلقة النقاش المعنية بالتعاون الأمني الإقليمي دور السودان فى مكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر وتأمين الحدود مع الدول الشقيقة المجاورة عبر تجربة القوات المشتركة داعيا الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لمواصلة دوره فى تعزيز السلم والأمن فى الإقليم والمنطقة .

من جانبه شارك السفير صلاح الكندو مدير إدارة التعاون الفني والإقتصادي فى حلقة النقاش الخاصة بالوضع فى القرن الأفريقي متناولا مساهمات السودان فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى الإقليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)