المركزي: كتلة نقدية ضخمة خارج المصارف بالجزيرة

كشف مسؤول الدفع الإلكتروني ببنك السودان فرع ولاية الجزيرة، عن جود كتلة نقدية ضخمة خارج المصارف بالولاية، فيما جدد مدير بنك السودان فرع الجزيرة، د.مجدي البخيت، التزام البنك بتقديم الدعم لكافة البنوك لمضاعفة الخدمات للعملاء.

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وأشاد المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة، مكي أحمد عيد، بالتطور الكبير الذي شهده السودان في المجال الإلكتروني، وقال خلال مخاطبته بمدينة رفاعة، الحملة الترويجية للدفع الإلكتروني التي نظمها بنك السودان بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، بحضور مديري فروع البنوك والمصارف بالولاية، إن الدولة أسهمت بفاعلية في تهيئة البنى التحتية والتقنية للدفع والسداد الإلكتروني، مبيناً خصوصية محلية شرق الجزيرة وتميزها بوجود كتلة نقدية كبيرة، معلناً التزام المحلية بالسعي لإنجاح المشروع وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.

من جانبه أوضح رئيس الحملة الترويجية للدفع الإلكتروني، د. عبدالباسط محمد المصطفى،بحسب الشروق – أن الحملة تهدف لتعزيز الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات التجارية ولفت للكتلة النقدية الضخمة خارج المصارف بولاية الجزيرة، يمكنها أن تسهم في عودة الولاية لسيرتها الأولى والنهوض بها حال دخولها البنوك بعد عودة ثقة العملاء في القطاع المصرفي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)