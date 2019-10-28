“يونسيف” تبحث مع حميدتي توسعة تقديم المساعدات الإنسانية

أثنى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الإثنين، على دور منظمة “يونسيف”، في دعم مجالات التعليم والصحة في السودان، وأكد دعم الحكومة لهذا الدور.

وذكر مجلس السيادة، في بيان يوم الإثنين، أن دقلو التقى هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونسيف.

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وقالت فور، في تصريح صحفي عقب اللقاء،بحسب الشروق – إن اللقاء تطرق إلى برامج عمل المنظمة في السودان لمساعدة الأطفال والشباب في مجالات التعليم والصحة والتغذية، وتوفير خدمات المياه النقية وبرامج حماية الأطفال.

وأكدت استمرار المنظمة في تنفيذ برامجها بالتنسيق مع الحكومة السودانية، واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتطعيم والمساعدة في دعم تعليم الأطفال وتوفير التدريب لتطوير مهارات الشباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)