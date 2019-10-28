بالفيديو : بعد إلقاء القبض على “دسيس مان” .. إختلاف وتناقض تام في الروايات بين “ودالضي” و “دسيس” فما هي الحقيقة ؟

بث الناشط السياسي أحمد الضي بشارة لايف عبر موقع “فيس بوك”يروي فيه تفاصيل الإعتداء على ايقونة الثورة السودانية “محمد يحي” الشهير بـ “دسيس مان” بشارع النيل، وقال إن شباباً بلباس مدني حاولوا جر دسيس مان لمشكلة بشارع النيل.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تمكن الشاب “محمد” و مرافقيه من ضبط أنفسهم لينتهي الأمر على هذا النحو، غير أن عناصراً من قوات نظامية تهجموا على دسيس مان بعد انتهاء المشكلة الأولى وأصبحوا يوجهون إليه الأسئلة .

وقال “أحمد الضي” الشهير بـ “الافتار” إن النقاش تطور إلى تهجم القوات وقاموا بضرب “دسيس مان” وتفتيش عربة الترحال التي أقلته للمكان، قبل أن يحملوه إلى ظهر العربة الخاصة بهم ويتوجهوا به إلى قسم الشرطة حيث فتحوا ضده (١٢) بلاغاً تتعلق معظمها بإعتراض عملهم والمشاجرة والإزعاج العام.

وفي لايف آخر بثة “دسيس مان” ومعه مجموعه من الأشخاص قام الشاب بسرد تفاصيل الحادثة حيث قال : ( أمس كنا قاعدين في شارع النيل جاء النظام العام وقع ضرب في الناس من طرف لاخلو رجال لا خلو مرأة ولا شاب بدون أسباب )

Advertisements

وقال إنه كان يجلس في عربه فطلبو تفتيش العربه واستجاب لطلبهم فقامو بتفتيشها لثلاثة مرات لكنهم لم يجدو شيئاً , فقام أحدهم ووصفه “دسيس” بانه رجل مباحث بمسكه من أطراف قميص وقام بخنقه وانزله من العربه حيث قاموا جميعاً بضربه ورفعه إلى عربتهم على حد تعبيره .

* لايف احمد الضي :

* لايف دسيس مان :

الخرطوم (أخبار الخليج 365)