استئناف مفاوضات السلام في 21 نوفمبر المقبل

أمن المجلس الأعلى للسلام على ضرورة أن يواصل اجتماعاته وصولاً إلى تصور كامل فيما يتعلق بترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات المزمع انطلاقها في الحادي والعشرين من نوفمبر القادم في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

وترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، يوم الإثنين، اجتماع المجلس.

وأوضح عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع،بحسب الشروق – أن الاجتماع وجه بضرورة إجراء مشاورات مجتمعية وسياسية لأخذ رأي السودانيين حول تصوراتهم لعملية السلام الشامل التي تجري في البلاد باعتبار أن أمر السلام شأن وطني عام وليس عملية فوقية.

Advertisements

وأوضح التعايشي أن الاجتماع أمن على الاتفاقيات التي جرى توقيعها في جوبا، وأشاد بالمنهجية التي أدارت بها الأطراف المفاوضات، وثمن الدور الذي اضطلعت به الوساطة خلال المفاوضات.

وقال التعايشي إن الاجتماع أمن على ضرورة مواصلة اجتماعات المجلس وصولاً إلى تصور كامل فيما يتعلق بترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات المزمع انطلاقها في الحادي والعشرين من نوفمبر القادم.

واعتبر التعايشي أن اجتماع الإثنين يكتسب أهمية خاصة كونه جاء مباشرة بعد جولة مفاوضات ناجحة في جوبا، توصلت فيها الأطراف السودانية إلى اتفاقيات مهمة وضعت عملية السلام في مرحلة متقدمة.

وجدد التعايشي التأكيد على استعداد الحكومة لدفع استحقاقات السلام وتنفيذ مطلوباته، مشيراً إلى ترحيب المجلس بوفود الجبهة الثورية التي وصلت إلى الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)