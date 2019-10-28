تعيين (محامي عام) و تنقلات للمستشارين بالعدل

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أصدر د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل قراراً بالرقم (92) لسنة 2019 في إطار التنقلات التي تجريها وزارة العدل.

وقضى بنقل عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة، بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة العدل لسنة 2017 مقروءة مع المادة 24 (1) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008.

وشمل القرار بحسب صحيفة(اليوم التالي) تعيين المستشار العام عمر حسن هاشم حسن محامياً عاماً لجمهورية السودان ونقل كل من المستشار العام إيمان محمد عبد القادر مسجلاً عاماً للملكية الفكرية والمستشار العام محمد عثمان محمود رئيساً لإدارة التشريع والمستشار العام جمال الدين محمد الطيب مستشاراً عاماً للشئون المالية والإدارية والمستشار العام إيمان محمد بشير مفرح رئيساً للإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، والمستشار العام سعاد الأمين محمد رئيساً للإدارة القانونية بمجلس الوزراء والمستشار العام حامد أحمد محمود رئيساً للإدارة القانونية بولاية الخرطوم والمستشار العام خالد إبراهيم يسن رئيساً للمكتب التنفيذي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)