التاريخ: 28-أكتوبر-2019
18 مشاهدة
أصدر د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل قراراً بالرقم (92) لسنة 2019 في إطار التنقلات التي تجريها وزارة العدل.
وقضى بنقل عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة، بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة العدل لسنة 2017 مقروءة مع المادة 24 (1) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008.
وشمل القرار بحسب صحيفة(اليوم التالي) تعيين المستشار العام عمر حسن هاشم حسن محامياً عاماً لجمهورية السودان ونقل كل من المستشار العام إيمان محمد عبد القادر مسجلاً عاماً للملكية الفكرية والمستشار العام محمد عثمان محمود رئيساً لإدارة التشريع والمستشار العام جمال الدين محمد الطيب مستشاراً عاماً للشئون المالية والإدارية والمستشار العام إيمان محمد بشير مفرح رئيساً للإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، والمستشار العام سعاد الأمين محمد رئيساً للإدارة القانونية بمجلس الوزراء والمستشار العام حامد أحمد محمود رئيساً للإدارة القانونية بولاية الخرطوم والمستشار العام خالد إبراهيم يسن رئيساً للمكتب التنفيذي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين (محامي عام) و تنقلات للمستشارين بالعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.