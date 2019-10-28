اجتماع سري يطيح بنجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فيلورنتينو بيريز تفكر بالفعل في رحيل نجمها اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الصحيفة الإسبانية تكشف أسباب رحيل بيل

وذكرت صحيفة الآس الاسبانية الشهيرة اليوم الاثنين:" نحن قد ذكرنا يوم 8 أكتوبر أن اللاعب يريد الخروج في الصيف المقبل ، لكن الآن يمكن التأكد أن النادي يفكر بالفعل في رحيله حتى قبل ذلك ، في السوق الشتوية وهذه الفكرة تدور داخل النادي الأبيض وفي ضوء خطط اللاعب يمكن أن تتحقق في الأشهر المقبلة، اللاعب الويلزي على أي حال ليس على ما يرام مع النادي بسبب عرض الصيف وعدم خروجه ومع زيدان بسبب عدم استدعائه في دوري الأبطال أمام كلوب بروج ، واليوم تم التقاط صور له في المطار بعد وقت قصير من هبوطه في العاصمة الإنجليزية لندن".

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اجتماع بيل مع وكيل أعماله في لندن

وحسب الصحيفة الإسبانية الشهيرة أكدت أن اللاعب الدولي الويلزي مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني علي أنه حضر اجتماعا مع وكيل أعماله ويبدو أن الويلزي الذي كان بالفعل خارج النادي أكثر من أي وقت مضى في الصيف سيكون على نفس الحال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن العديد من التقارير العالمية قد ربطت اسم اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني باندية صينية وأوروبية بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني بسبب عدم اعتماد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عليه.