"الأونكتاد": مصر أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى أفريقيا

كشف أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن أن مصر هى الأكبر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "اتجاهات الاستثمار العالمية"، أن مصر إجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة، مما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار فى مصر بعد الاشادات التى أعلنها البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وتقدمها 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادرة من البنك.

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى افريقيا خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2 % عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على أنها اكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى القارة، حيث تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، وخاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وتابع التقرير: "تدافقات الاستثمار الاجنبى المباشر العالمى بلغت فى النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018".

وتوقع التقرير، زيادة فى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى، ولكن بشكل ضعيف فى ظل وجود مخاطر الحرب التجارية​.