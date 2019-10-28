تعرف على ابرز قرارات وزير العدل

أصدر وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، اليوم "الاثنين" قرارات بنقل عدد من المستشارين القانونين، وفقا لاحكام قانون الوزارة ولائحةشروط الخدمة، فيما اجاز نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون للعام الحالي.

وبموجب القرار تم تعيين عمر حسن هاشم محاميا عاما لحمهورية السودان، ونقل المستشار العام إيمان محمد عبدالقادر مسجلا عاماللملكية الفكرية والمستشار العام محمد عثمان محمود رئيسا لإدارة التشريع والمستشار العام جمال الدين محمد الطيب مستشارا عاماللشئون المالية و الإدارية.

كما قضى القرار بنقل المستشار العام إيمان محمد بشير مفرح رئيسا للإدارة القانونية بالقصر الجمهورى والمستشار العام سعاد الامينمحمد رئيسا للإدارة القانونية بمجلس الوزراء.

وشمل ايضا نقل المستشار العام حامد احمد محمود رئيسا للإدارة القانونية بولاية الخرطوم والمستشار العام خالد ابراهيم يسن رئيساللمكتب التنفيذي.