عاجل.. حاكم مصرف لبنان: البلاد على مسافة أيام قليلة من الانهيار الاقتصادي

صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الاثنين، بأن البلاد على مسافة أيام من الانهيار الاقتصادي، إذا تواصلت الاحتجاجات،حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "الإصلاحات في الميزانيةالحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء، إشارات إيجابية"، وأضاف إن "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلاملبنانية.

ومن المتوقع أن تكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019 اليوم في جلسة يترأسها الرئيس اللبناني، بعد وضع اللمساتالنهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة، وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.

هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية بلبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاري، في وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، عقب اقتراحتداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".

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وانتقلت التظاهرات بسرعة لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمالوالجنوب والبقاع شرقاً، وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعةلرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبةالبطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 ملياردولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيفالائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.