مجلس السلام يؤمن على الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة

أمن المجلس الأعلى للسلام على اتفاقيات خارطة الطريق للمفاوضات الموقعة مع الحركات المسلحة بجوبا الأسبوع المنصرم بوساطة جنوبالسودان.

وترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم "الاثنين" بالقصر الجمهوري اجتماع المجلس الاعليللسلام.

وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمي باسم مجلس السلام، في تصريحات صحافية، أن الاجتماع وجه بضرورة اجراء مشاورات معالقوى السياسية والمجتمعية بشأن تصوراتهم لعملية السلام الشامل.

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واشار إلى أن الاجتماع أمن علي الاتفاقيات التي جرى توقيعها في جوبا وأشاد بالمنهجبة التى أدارت بها الأطراف المفاوضات وثمن الدورالذى اضطلعت به الوساطة خلال المفاوضات.

وأضاف أن المجلس الاعلى للسلام أوصى بالوصول إلى تصورات كاملة فيما يتعلق بترتيبات الجولة المقبلة من المفاوضات المزمع انطلاقها في21 من نوفمبر القادم.

وجدد التعايشي التأكيد علي استعداد الحكومة لدفع استحقاقات السلام وتنفيذ مطلوباته، مشيرا الي ترحيب المجلس بوفود الجبهة الثوريةالتي وصلت الي الخرطوم.