وفيما انهالت التعليقات الإيجابية على الصورة، التي شاركتها مي سليم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فإن البعض سخر منها، إذ شبههما أحد المعلقين بالسفاحتين المصريتين ريا وسكينة.
وعلى عكس توقع غالبية متابعي مي سليم بغضبها وضيقها من التعليق، فإن المطربة والممثلة المصرية ردت على من شبهها وشقيقتها بريا وسكينة بكلمة "أوي"، في إشارة منها إلى أنها توافقه الرأي.
وتعتبر ريا وسكينة هما الشقيقتان الأشهر فى تاريخ الجريمة المصرية، اللتان ارتكبتا العديد من الجرائم بمسقط رأسهما، محافظة الإسكندرية، وتم تقديم قصتهما في العديد من الأعمال الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر رد غير متوقع من مي سليم بعد تشبيهها هي وشقيقتها بريا وسكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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