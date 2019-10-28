وزير العدل يقيل مستشارين بالقصر الجمهور ومجلس الوزراء

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني قرارا بإعفاء (8) قانونيين ومستشارين في وزارة العدل ومجلس الوزراء والقصر الرئاسي وجهات أخرى بالدولة. وقضى القرار بإعفاء المحامي العام لجمهورية السودان، ورئيس المكتب التنفيذي للوزارة . Advertisements كما تم اعفاء رئيس الإدارة القانونية بالقصر الجمهوري. وأصدر وزير العدل قراراً باعفاء رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء، والمستشار العام للشؤون المالية. وأقال وزير العدل بحسب (اليوم التالي) مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أصدر قراراً بإعفاء مسجل عام الملكية الفكرية، وإعفاء مدير الإدارة القانونية ولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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