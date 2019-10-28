إعفاء مدير وزارة التربية والتعليم بالخرطوم

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدر والي الخرطوم المكلف، الفريق ركن أحمد عبدون حماد، قراراً بإعفاء عبدالله نصر من منصب المدير العام لوزارة التربية والتعليم. وكلف والي الخرطوم، بحسب سونا – محمد إبراهيم علي فضل الله؛ ليقوم بمهام مدير وزارة التربية والتعليم بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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