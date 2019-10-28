تفاصيل جديدة حول “التحفظ” على “دسيس مان” من قبل الشرطة

قال مصدر بالشرطة السودانية أن التحفظ على “دسيس مان”، عقب مشاجرة بشارع النيل في وقت متأخر من مساء الأحد، تم بسبب ملاسنته لبعض أفراد الشرطة، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

وكشف رئيس تحرير صحيفة مصادر السودانية، ملابسات “التحفظ” على دسيس مان” بمركز شرطة الرياض قائلاً: هاتفت قيادات عليا في الشرطة السودانية أستجلي حقيقة ما حدث للشاب دسيس مان بعد وصوله أحد اقسام الشرطة بعد حادث الإعتداء عليه بشارع النيل مساء أمس الأحد.

مما علمته أن الشرطة لم تحبس دسيس مان في بلاغات بأثر رجعي لأن الشرطة لا تتعامل بردود الفعل، دسيس مان بحسب إفادة ضابط رفيع بقيادة الشرطة تم التحفظ عليه بعد ملاسنته لبعض أفراد الشرطة والأمر برمته أمام القضاء.

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مضيفاً: آمل أن تتم تسوية ملف دسيس مان بأعجل ماتيسر، وآن له أن يعود لحجمه الطبيعي بعد أن تأكد أن ثورة الشعارات المصنوعة ونشطاؤها سيتخلصون منه ومن أمثاله بعد أن يؤدوا الأدوار المرسومة لهم والمطلوبة منهم ..علموا ذلك ..أم جهلوه!

وكان “دسيس” قد احتجز بمركز الشرطة مساء الأحد بعد عراك معه من قبل مجموعة شباب يبدو أنهم غاضبون على مشاركته في إحتفائية لقوات الدعم السريع بمناسبة تدشين قوافل صحية لثلاث ولايات، تدخلت بعدها دورية للشرطة.

وتهكم بعض رواد مواقع التواصل قائلين : (دسيس مشى للبوليس يشتكي جماعة دقوهو، سألهم منو البفتح لي بلاغ قالوا ليهو مافي بوليس، كلو جرى قبيل لمن جات كنداكة)، في إشارة لأغنيته( شفاتة جو بوليس جرا، نحن ناس بنحب الجر جرا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)