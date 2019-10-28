مكارم .. ونجمات ليلى

تجرى المطربة الشابة مكارم بشير البروفات لعدد من الاعمال من ضمنها اغنية صاغ كلماتها الشاعر الشاب يوسف مراد بعنوان “نجمات ليلى”. Advertisements ووفقاً للدار العمل من الحان محمد اسماعيل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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