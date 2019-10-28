ستونة.. كدا ما حلو

في تعامل فني راقي تلتقي النجمة السودانية العالمية ستونة بالشاعر والملحن كامل يعقوب في عمل غنائي بعنوان “كدا ما حلو”. Advertisements ووفقاً للدار، سيتم بث العمل في عدد من القنوات العالمية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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