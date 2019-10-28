ارهاب زوج وزوجته داخل غرفة النوم بالسكاكين

حادثة جرئية شهدتها منطقة العمارات حيث تعرض المواطن مدحت مصطفى وزوجته الطبيبة لموقف عصيب وذلك اثناء خلودهما للنوم لتستيقظ الزوجة على حركة غريبة داخل المنزل ولم تمض سوى دقائق وتشاهد الزوجة ثلاثة اشخاص داخل غرفة النوم يحملون السكاكين.

وعند اتسيقاظ الزوج من النوم قاموا بوضع السكين في عنقه وبعثرت محتويات الدولاب ليعثروا على مبلغ الف دولار وعملة اجنبية قاموا باخذها. وبعد ذلك طلبوا من الزوجة اعطائهم الحلي الذهبية التي كانت بيدها لتقوم بنزع الحلي الذهبية واعطائها للمتهمين الذين قاموا بارهاب الزوج بقول احدهم للآخر “اقتله”.

Advertisements

وعند استيقاظ ابنهم الصغير البالغ من العمر حوالي العشرة اعوام طلب منهم عدم قتل والده ليظل الزوج وزوجته يتعرضون لاصابات اللصوص حيث اصابوا الزوجة بالسكين في وجهها كما اصابوا الزوج في يده الى ان اكملوا مسرحيتهم الغريبة باخذ الاموال والموبايلات ليغادروا المنزل وترك الزوج وزوجته في حالة من الذهول الى ان اتى الجيران مؤخراً ليجدوا اللصوص قد اختفوا عن الانظار ليتوجه الزوج وزوجته الى قسم الشرطة وتدوين بلاغ بالحادثة واسعافهم لتلقي العلاج كما قام افراد المباحث بزيارة مكان الحادث وعرض بعض صور المعتادين على الزوج وزوجته.

وبحسب الدار يتابع افراد المباحث اجراءات البلاغ للوصول الى مرتكبي هذه الحادثة التي ارهبت الزوجين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)