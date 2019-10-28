مروءة مواطن تدخله السجن

تعرض المواطن اسعد عبد الله البدري من منطقة الجموعية الى عملية خديعة من اثنين من اقاربه اللذين تورطا في تجارة اغنام خاسرة اغرقتهما في ديون مقدارها “42” ألف جنيه.

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وفي الاثناء ومن منطلق نخوة ابناء الجموعية تجمع نفر من ابناء المنطقة من بينهم اشقاء واقارب المتهمين اضافة الى المواطن اسعد الذي يتحلى بالشهامة والمروءة التي جعلته يتصدى لعملية ضمان المتهمين امام المحكمة التي أمرت المتهمين بالسداد خلال اسبوعين الا ان غياب احدهما دفع بقاضي المحكمة الى حبس الضامن لمدة اسبوع ولم يتوقف الامر عند هذا الحد عندما تدخلت الجودية. وفرضت عليه المساهمة بمبلغ “40” مليون جنيه مع المتهمين وجعلته يتساءل قائلاً : بهذه الطريقة قد تذهب المروءة.

واشار بحسب الدار، الى ان هذه الواقعة جعلته يفكر الف مرة في اختيار اصدقائه قبل اقدامه على مساعدة الآخرين مؤكداً المروءة ستظل قيمة اساسية في عرف الشعب السوداني بالرغم من تعرضه للنكران من بعض ضعاف النفوس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)