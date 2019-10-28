إعفاءات وتنقلات داخل الحركة الشعبية بجبال النوبة

أصدرت الحركة الشعبية “قطاع الشمال” جناح الحلو عدداً من القرارات الخاصة بإعفاء وتعيين وتحويل بعض من محافظيها داخل مناطقها بجبال النوبة.

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وقال القيادي بالشعبية أحمد تيه لمصادر أمس، إن الحركة الشعبية نفذت حزمة من التنقلات للمحافظين والمسؤولين في مؤسسات الحركة بالإقليم.

وفي السياق كشفت مصادر مقربة من الحركة، أن حاكم إقليم جبال النوبة بالحركة الشعبية النور صالح البادل، عين الأمين توجي محافظاً للريف الشرقي بالإقليم، ومحمد أحمد كاكوم محافظاً لتقلي الجديدة، وأحمد حسب الله حماد محافظاً لمقاطعة هبيلا وإدريس الناجي الأغبش محافظاً لمحافظة الرئاسة، فيما عين إسماعيل كوكو حامد محافظاً لمقاطعة كادقلي بالحركة الشعبية، خلفاً لحسين إسماعيل شريف الذي تم تحويله إلى مقاطعة لقاوة، وتعيين ماسكو كوناجي بديلاً لداؤد أشعياء لمقاطعة أم دورين، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)