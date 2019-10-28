أول تعليق من مصر على تصفية أبو بكر البغدادي

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بنجاح الجانب الأمريكي في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وما يمثله ذلك من خطوة هامة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل داعش والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرِف".

وشدد حافظ على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروج لها الجماعات الإرهابية.

كما أشار إلى مواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها، فضلاً عن إتاحة المنابر المختلفة لنشر الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة بما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم.