الأمن الإيراني يغلق الطرق إلى قبر كورش خوفًا من التظاهرات

وذكر موقع إذاعة فردا التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة باسارغاد التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، حيث يقع قبر وقصر كورش الكبير، لمنع حدوث تجمعات واحتجاجات مناهضة للنظام الإيراني.
ويعتبر 29 أكتوبر اليوم الوطني لـ“كوروش الكبير“ الذي يعد أول ملوك بلاد فارس، والذي دون ميثاق حقوق الإنسان ويعرف عالميًا بميثاق كورش لحقوق الانسان.
وفي السنوات الأخيرة، حاول الآلاف من الناس زيارة المقبرة القديمة، وأغلقت قوات الأمن الطرق وأقامت وجودًا قويًا لردع الناس.
وفي عام 2016، تجمع حشد كبير من الناس حول الضريح ورددوا هتافات دعائية للملكية والقيم الوطنية، كما هتفوا ضد الحكومة، وفي السنوات اللاحقة حاولت السلطات منع التجمع.
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