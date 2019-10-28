دقلو يؤكد دعم الحكومة لبرامج منظمة اليونسيف فى البلاد



أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى ؛الفريق أول محمد حمدان دقلو بالدعم الذى تقوم به منظمة اليونسيف فى مجالات التعليم والصحة فى السودان. أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى ؛الفريق أول محمد حمدان دقلو بالدعم الذى تقوم به منظمة اليونسيف فى مجالات التعليم والصحة فى السودان. والتقى دقلو اليوم (الاثنين) بالقصر الجمهوىي المدير التنفيذي لليونسيف هنرييتا فور. وبدورها أكدت هنرييتا في تصريحات صحافية عقب اللقاء استمرار المنظمة فى تنفيذ برامجها بالتنسيق مع الحكومة السودانية، واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتطعيم والمساعدة فى دعم تعليم الاطفال وتوفير التدريب لتطوير مهارات الشباب. واضافت أن اللقاء تطرق لبرامج عمل المنظمة فى السودان لمساعدة الأطفال والشباب فى مجالات التعليم والصحة والتغذية، . وتوفير خدمات المياة النقية وبرامج حماية الأطفال.

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