مصرع وإصابة (4) في حادث سير مروع بسوق الضعين

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية مصرعها بحاضرة ولاية شرق دارفور “الضعين” أمس، في حادث سير فيما تعرض ثلاثة آخرون إلى إصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الضعين التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

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وبحسب شهود عيان لمصادر، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى أن أحد منسوبي شرطة الدفاع المدني كان يقود عربة مطافئ مما تسبب في الحادث المروع بوسط السوق الكبير بالضعين أودى بحياة طالبة بالمرحلة الثانوية وإصابة (2) من زميلاتها وأحد كبار السن.

فيما طالب مواطنون بمدينة الضعين بحسب صحيفة الصيحة، بإبعاد مقر الدفاع المدني من موقعه الحالي بوسط السوق الكبير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)