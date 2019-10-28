تفجُّر الأوضاع بشركة “الصمغ العربي” وتدوين بلاغ ضد مديرها

تفجرت الأوضاع بشركة الصمغ العربي، عقب تدوين (4) أعضاء بمجلس إدارة الشركة، بلاغاً جديداً بنيابة مكافحة الفساد ضد المدير العام على خلفية اتهامه بتزوير القائمة الرسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعتمدين لدى المسجل التجاري، وإدخال (4) آخرين محلهم لا علاقة لهم بالشركة وليسوا أعضاء بمجلس إدارتها.

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وأوضح عضو المجلس بالوكالة، محمد إبراهيم متعني بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنه وزملاؤه الثلاثة دونوا بلاغاً بالرقم (179) ضد المدير العام واتهموه بتزوير القائمة المعتمدة من المجلس التجاري وإدخال (4) آخرين قال إنهم ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة ولا علاقة لهم بالشركة.

وكشف أن عريضة الدعوى شملت أن مدير الشركة يتولى منصبين “مدير الشركة ورئيس الاتحاد النوعي لمنتجي الأصماغ” رغم حظر المادة (19) من قانون الاتحاد الجمع بين منصبين، وأعلن عن تمليك مكتب وزير المالية لمستندات فساد بالشركة وقال إنهم في انتظار عودة الوزير للبلاد للبت فيما يحدث باعتبار أن المالية تمثل الحكومة بمجلس الإدارة وتملك (28%) من أسهم شركة الصمغ العربي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)