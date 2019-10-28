عقوبات قاسية تهدد مدارس بالخرطوم

هدّد اتحاد الهيئة النقابية للمعلمين بولاية الخرطوم بإغلاق أي مدرسة لا تلتزم بتوفير الحماية اللازمة للمعلمين من التعدي عليهم، وتحويلهم بالمقابل إلى مكاتب التعليم.

وطالب الاتحاد بتأمين شرطي للمعلمين بالمدارس لحمايتهم من التحرش اللفظي والجسدي من مجموعات وصفها بـ “المتفلّتة”.

وقال الأمين العام للاتحاد عبد الله بابكر عبد الماجد في تصريحٍ إن اتحاده عقد جلسة مع معتمد جبل الأولياء، تم من خلالها تكوين لجنة أمنية بعد التحرش الأخير ضد المعلمين والتهديد بالأسلّحة البيضاء بمنطقة جنوب الحزام بجبل الأولياء.

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وأضاف أمنّا على تكوين لجنة أمنية، ما زالت الترسبات عالقة بشأن المشكلة السابقة وهي التعديّ على المعلمين، وسابقًا، دخلت مدارس في مناطق جنوبي الخرطوم، في إضرابٍ عن الدراسة، بسبب اعتداءات منظمة موجهة للمعلمين والتلاميذ، ما دعا إلى إطلاق مبادرة تحت مسمى “السودانية للمحافظة على القيم والأخلاق”.

وكشف عبد الله بابكر عن رفعهم لمذكرة إلى والي ولاية الخرطوم تحوي مقترحاتٍ وترتيباتٍ للوصول إلى حل نهائي.

وأردف بحسب الدار: تهدف المذكرة إلى استعجال تكوين مجالس تربوية، وتفعيل مبادرة المنظومة التربوية للأخلاق والقيم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)