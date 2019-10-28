النيابة تحدد أقسام من يوم 27 إلى 10/11 لبلاغات مفقودي الاعتصام

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة حددت النيابة العامة بالتنسيق مع الاجهزة الاخرى والشرطة اقسام بكافة المحليات وذلك لاستقبال بلاغات مفقودي الاعتصام والمفقودين في حوادث اخرى على ان تبدأ الشرطة استقبال البلاغات من يوم الامس 27/10/2019 الى 10/11/2019 لتلقي البلاغات. Advertisements وتهيب الشرط بكل من له شخص مفقود التقدم ببلاغه خلال هذه الفترة كما رصدت الدار عدد من الافراد التابعين للتحقيقات الجنائية لمتابعة بلاغات المفقودين حتى تتمكن اللجنة المشكلة من متابعة البلاغات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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