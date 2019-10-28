النيابة تحدد أقسام من يوم 27 إلى 10/11 لبلاغات مفقودي الاعتصام

التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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حددت النيابة العامة بالتنسيق مع الاجهزة الاخرى والشرطة اقسام بكافة المحليات وذلك لاستقبال بلاغات مفقودي الاعتصام والمفقودين في حوادث اخرى على ان تبدأ الشرطة استقبال البلاغات من يوم الامس 27/10/2019 الى 10/11/2019 لتلقي البلاغات.
وتهيب الشرط بكل من له شخص مفقود التقدم ببلاغه خلال هذه الفترة كما رصدت الدار عدد من الافراد التابعين للتحقيقات الجنائية لمتابعة بلاغات المفقودين حتى تتمكن اللجنة المشكلة من متابعة البلاغات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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