الكشف عن فساد واعتداء على المال العام بشركة مواصلات الخرطوم

التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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كشف تقرير مسرب من ديوان المراجعة القومي عن عملية اعتداء على المال العام وتزوير بشركة المواصلات العامة ولاية الخرطوم في مبلغ (366.835) دولاراً تم تخصيصها لصيانة واستيراد قطع غيابر البصات الكورية “دايو” العاملة بالولاية.
وأوضح مصدر، أن التقرير الصادر في يوليو 2019 بحسب صحيفة الصحيفة، أن المبلغ تم الاستيلاء عليه بواسطة رئيس مجلس إدارة شركة “كورنيس” بمساعدة مدير عام شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم عبد الوهاب أحمد عثمان سنادة وآخرين.
وأبان التقرير أن عملية الاحتيال والتزوير تمت في تنفيذ العقد الخاص بالصفقة التي تقدمت بها شركة “كورنيس”، مدعية أنها وكيل حصري لشركة “دايو” الكورية فرع الصين، وكشف التقرير أنه تم تنفيذ العقد رغم اعتراض وزير البنية التحتية بالولاية حينها وتأكيده وجود عيوب في العقد، إلا أن العقد تم تنفيذه تحت ضغط وإصرار مدير عام شركة المواصلات بحسب التقرير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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