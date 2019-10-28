بعد اختفاء طويل عن الساحة شاركت نبوية الملاك في فعاليات برامج الطفل بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، والخاصة بابداعات الاطفال ذوي الاحتياجات، حيث قدمت نبوية مجموعة من الاعمال الخاصة بالطفل. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، شارك في الليلة اطفال فرقة كوراسا من مركز الفيصل الثقافي، واطفال مجلس ذوي الاعاقة، واطفال مجلة سمسمة حيث قدموا فقرات في المدائح والتمثيل الصامت واغنيات الطفل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيبة نبوية الملاك في توأمة مع ذوي الاعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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