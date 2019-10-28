فاجأ أطفال الشيخ السوداني عبد الحي يوسف والدهم بدخولهم الأستوديو قبل لحظات من ظهوره على الهواء لتقديم إحدى حلقاته على قناة طيبة الفضائية. وبحسب موقع النيلين فقد احتضن نائب رئيس هيئة علماء السودان طفله الصغير وحمله على رجليه ومازح طفلته التي كانت تهمس في اذنه باستمرار. قناة طيبة وثقت للحظة التي جاءت كجزء من كواليس البرنامج وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي, ليقوم محبيه ومريدي الشيخ عبد الحي بتداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ردة فعل الشيخ عبد الحي يوسف عندما دخل عليه ابناءه الاستديو قبل لحظات من ظهوره على الهواء بقناة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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