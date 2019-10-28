حظى ديوان “الريدة الحتالة الاولى” للشاعرة نضال حسن الحاج باقبال كبير من رواد معرض الخرطوم الدولي للكتاب بارض المعارض ببري، حيث يعرض الديوان بدار العنقاء. Advertisements أكدت نضال سعادتها باقبال الجمهور على الديوان وأعلنت عن تواجدها في المعرض مساء غد الثلاثاء للتلاقي مع الاهل والاصدقاء والتوقيع على الديوان. وبحسب آخر لححظة، ان ديوان (الريدة الحتالة الاولى” كان قد تم تدشينه العام الماضي عبر فعالية ثقافية كبرى بقاعة الصداقة بالخرطوم في حضور قيادات العمل الثقافي ونجوم الفن والسياسة والمجتمع والرياضة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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