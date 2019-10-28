توقعات بانخفاض أسعار اللحوم بالخرطوم

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : اقتصاد 2 مشاهدة توقع صاحب ملحمة بالخرطوم (2) أبكر حمزة، حدوث انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة الكلأ بعد فصل الخريف. Advertisements وقال أبكر إن الأسعار تشهد استقراراً حالياً نتيجة للركود، مبيناً أن سعر كيلو الضأن (400) جنيه، أما العجالي (320) جنيهاً، واصفاً حجم العرض بالجيد بالملاحم، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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