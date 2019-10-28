تغادر الايام القادمة مجموعة “اهالينا الحوش الكبير” للمشاركة في مهرجان في مهرجان الفنون والفلوكلور الآفروصيني الذيت تستضيفه مدينة اسوان الشهر القادم.
وستقدم المجموعة في المهرجان عدة عروض من التراث السوداني. ووفقاً لآخر لحظة، كانت “اهالينا الحوش الكبير” قد جمدت نشاطها منذ ديسمبر الماضي تضامناً مع أسر شهداء ومصابي الثورة، وكانت قبلها قد شاركت في عدة مهرجانات خارج السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اهالينا الى أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.