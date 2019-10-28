اهالينا الى أسوان

تغادر الايام القادمة مجموعة “اهالينا الحوش الكبير” للمشاركة في مهرجان في مهرجان الفنون والفلوكلور الآفروصيني الذيت تستضيفه مدينة اسوان الشهر القادم. Advertisements وستقدم المجموعة في المهرجان عدة عروض من التراث السوداني. ووفقاً لآخر لحظة، كانت “اهالينا الحوش الكبير” قد جمدت نشاطها منذ ديسمبر الماضي تضامناً مع أسر شهداء ومصابي الثورة، وكانت قبلها قد شاركت في عدة مهرجانات خارج السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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