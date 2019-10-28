الصندوق السعودي للتنمية ينفذ مشروعات تنموية بـ(120) مليون دولار بالسودان

استقبل وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس بمكتبه أمس وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة عبد الله بن خالد الملفي، وبحث اللقاء المشروعات التي ينفذها الصندوق بالسودان وخططه في المرحلة المقبلة.

Advertisements

وتطرق الطرفان لموقف تنفيذ مشروعات حصاد المياه وتمويل الصندوق لمشروع مجمع سدى أعالي عطبرة وستيت بتكلفة (120) مليون دولار، المخصصة لتشييد (180) حفيراً و(3) سدود و(19) محطة مدمجة. كما تناول اللقاء خطة الصندوق للعام 2017-2018، لتنفيذ حفر وتوريد وتركيب عدد (500) بئر بولايات السودان المختلفة.

وأعلن الصندوق بحسب صحيفة السوداني، استعداده لتمويل مشروعات الوزارة للعام 2019-2020 بمنحة قدرها (120) مليون دولار. وأبدى موافقته لتمويل العجز في الخدمات الاستشارية لمجمع أعالي عطبرة وستيت، بعد تعديل التصميم وزيادة الفترة الزمنية بسبب عدم السداد المنتظم لمستحقات المقاولين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)