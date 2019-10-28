التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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نفذت أسرة موسى هلال أمس، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة، وسلمت النائب العام مذكرة تطالب بالإفراج عنه وعن معتقلي مجلس الصحوة الثوري، وإلغاء كل إجراءات تشكيل محاكمتهم وفقاً للوثيقة الدستورية.
ووعد النائب العام مولانا تاج السر الحبر خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية بحسب صحيفة السوداني، بطلب ملف موسى هلال من نيابة الفاشر، وقال: “موقفنا سيكون الالتزام بما هو وارد في الوثيقة الدستورية من أحكام حقوق الإنسان الواردة في الوثيقة الدستورية.
وحول محاكمة هلال عسكرياً، قال النائب العام، إن المحاكم العسكرية لها جهات أخرى تعامل معها، وتابع: “لكننا سنرفع المذكرة للجهات المسؤولة للنظر فيها”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنفيذ وقفة احتجاجية.. النائب العام يعد بطلب ملف موسى هلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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