ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ : ﻗﺮارات ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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ﺣـﺬﺭﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻘﺮﺍﻁﻲ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻭﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺑـ”ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ” وأكدت ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺒﺘﺪﺭﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أﻭ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ أﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء أﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ أﻭ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻻء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻭﺗﻮﻋﺪﺕ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻨﻮر ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﺎﺳﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣﻦﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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