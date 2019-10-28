مدرب منتخب مصر يحسم "أزمة شارة القيادة"

حسم المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، الأحد، موقف شارة قيادة منتخب الفراعنة خلال تصريحات تلفزيونية، بعد تقارير عن منحها لنجم ليفربول محمد صلاح على حساب نجم الأهلي أحمد فتحي.

وقال حسام البدري لقناة "أون سبورت" الرياضية المصرية: "قرار الشارة هو مسؤولية للمدير الفني، وعادات وتقاليد الكرة المصرية لسنوات طويلة هي منحها بالأقدمية".

وأضاف: "على المستوى العالمي، يختار المدير الفني قائد فريقه. ملف كابتن الفريق كان على طاولة الأمور التي أدرسها بعد تولي المسؤولية".

وتابع: "في بطولة كأس أمم أفريقيا كان أحمد المحمدي هو قائد المنتخب، وهو الآن ليس معي في التجمع الأول الخاص بمباراة بوتسوانا، وكذلك التجمع الثاني الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، قد ينضم بعد ذلك".

واستدرك قائلا: "دائما أفضل وجود الكابتن في التشكيل الأساسي. أحمد فتحي ابتعد عن المنتخب لعام، وتناقشت مع محمد بركات (مدير المنتخب) قبل اختيار العناصر الخاصة بالمنتخب، لم نكن نعلم إن كان فتحي سيكون موجودا أم لا".

وختم البدري تصريحاته بالقول: "أريد الابتعاد عن الأسماء، لا يوجد أزمة بين أحمد فتحي أو محمد صلاح. في النهاية، استقرينا أن تكون شارة القيادة بالأقدمية".