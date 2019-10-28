المعزول قاتل .. وكفى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عندما تم تقديم الطاغية المعزول عمر البشير الى المحاكمة واطلاع الناس على تفاصيل الجلسات التى مازالت تجرى الى الآن فان كثيرا من الناس استهجنوا المحاكمة وطريقتها وسيرها ورأوا ضعفها بل ضعف القضية اساسا وانتظروا تقديمه الى محاكمة فى قضايا ازهاق الارواح والاعدامات وقتلى التظاهرات وغيرها من الحوادث التى سقط فيها قتلى كثيرون على امتداد جغرافيا الوطن المكلوم ، ولا شك ان اى نقطة دم اريقت ظلما واى حدث وقع فى اى بقعة من بلادنا تقع المسؤولية فيها على عاتق الطاغية المعزول وان كان هناك منفذون مباشرون للجريمة فانه حتما مسؤول ولايمكن اعفاؤه من المحاكمة .

عليه فان اقدام النيابة العامة فى وقت سابق، على اتهام الرئيس المعزول عمر البشير بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة ياتى فى سياق مسؤوليته عن من تحت ادارته من الموظفين والذين قد يكونوا مسؤولين مباشرة عن الاحداث خلال كل الفترات التي شهدت حركات احتجاجية مناهضة لنظام الحكم.

جدير بالذكر ان مكتب النائب العام قد افاد بأن النيابة العامة وجهت اتهاما للبشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، مبيناً أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري – شرق العاصمة الخرطوم – ، وأضاف البيان أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.

صحيفة الانتباهة أوردت تحفظات عضو هيئة الدفاع عن البشير الاستاذ محمد الحسن الأمين في الإدلاء بأية تصريح حول تحريك بعض الجهات بلاغات جنائية تتهم المعزول بقتل المتظاهرين وقال هذا سابق لأوانه ولكل حدث حديث.

وان كانت لنا وقفة مع الاستاذ محمد الحسن الامين فهى قصيرة جدا نقول له فيها كفى هراء ولعبا على الناس وخروجا عن المنطق فالبشير ياسيادة القانونى الضليع مسؤول عن جرائم القتل فى مناطق النزاعات بكردفان ودارفور والشرق والنيل الازرق وحيث ماحدث نزاع ووقعت مقتلة فهو المسؤول وان لم يكن مباشرا بالتنفيذ كما تعلم ، والبشير مسؤول عن قتلى الاحتجاجات فى عموم البلد وفى مختلف سنوات حكمه الاغبر ، وهو مسؤول عن انتهاكات وفظائع ارتكبت وجرائم يندى لها جبين الانسانية لكن يكفينا ان نقول انه مجرم سفاح قاتل وكفى