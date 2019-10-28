تفلتات لحركات تعيق تطور التعدين بوسط دارفور

أكدت ولاية وسط دارفور إستقرار الإوضاع الأمنية بالولاية، في وقت شكلت فيه لجان لتأمين موسم الحصاد وتفادي حدوث أي إحتكاكات بين المزراعين والرعاة.

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وقال والي الولاية المكلف اللواء ركن سليمان الأمين مساعد بحسب آخر لحظة، إن تفلتات بعض الحركات التي لم توقع على إتفاقية السلام أصبحت تمثل عائقاً أمام تطور التعدين بالولاية.

واشار الوالي إلى الجهات المختصة تعمل جاهدة لوضع الحلول للإشكالات التي تواجهها البنى التحتية بالولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)