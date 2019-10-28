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نهار: حميدتي سيحدث اختراقاً في ملف السلام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أكتوبر-2019

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نهار: حميدتي سيحدث اختراقاً في ملف السلام

 

 

قطع الوزير السابق القيادي بحركة العدل والمساواة بقيادة (دبجو)، نهار عثمان نهار، بأن النائب الاول لرئيس المجلس السيادي رئيس وفد الحكومة للمفاوضات بجوبا الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، سيحدث اختراقاَ كبيراً في ملف السلام.

 

 

 

ووصف دوره بالمفصلي في العملية، وتمنى ان تكلل جهوده بالنجاح، وتوقع نهار في تصريحات صحفية أمس بحسب آخر لحظة، ان تمضي عملية السلام كما مخطط لها تحت قيادة حمدان، وقال ان اهتمام دقلو الشخصي بالمفاوضات يعود لمعرفته بالآثار التي خلفتها الحرب.

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وشدد عثمان على ضرورة ان يكون هنالك دور للنازحين حتى تنتهي الحرب ويبدأ السلام الحقيقي الشامل، مؤكداً أن جهود العملية السلمية تمضي بصورة متقدمة نحو غاياتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

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