تأجيل جلسة محاكمة مدير “سين للغلال” طارق سر الختم

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة أرجأت محكمة الخرطوم شمال البدء في محاكمة مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم إلى العاشر من الشهر القادم بسبب وجود المتهم خارج البلاد. Advertisements وأمهل قاضي المحكمة هيئة الدفاع عن طارق سر الختم، فرصة لإحضار المتهم الذي يوجد خارج البلاد بغرض تلقي العلاج، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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