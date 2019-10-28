تنقلات مرتقبة واسعة بالخارجية

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة بوزارة الخارجية عن ترتيبات لإجراء عدد من التنقلات بإدارات الوزارة وسفارات السودان بالخارج. Advertisements وقالت المصادر بحسب آخر لحظة إن الترتيبات الأولي ستشمل تمثيل البعثات السودانية بالخارج ، مشيرة إلى أن هناك تنقلات واسعة بالوزارة خلال هذه الفترة سيتم الإعلان عنها لاحقاً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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