خبير: “الدعم السريع” نجحت في مكافحة الهجرة غير الشرعية

التاريخ: 28-أكتوبر-2019
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قال الخبير في العلاقات الدولية د. عماد جامع، إن قوات الدعم السريع نجحت في مكافحة عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
مؤكداً أن نجاحها في هذا الملف دفع الاتحاد الإفريقي لاختيار السودان ليكون مقراً للمركز القاري لعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار جامع في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، إلى الأضرار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب فيها مثل هذه الأنشطة، داعياً إلى ضرورة تكثيف نقاط المراقبة على الحدود المشتركة بين السودان ودول الجوار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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